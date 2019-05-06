Ночью на улице Авиационной загорелся автомобиль Infiniti

09:17 | 8.05.2019

фото: inkashira.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Авиационной загорелся автомобиль Infiniti FX35.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 2 кв.м. У машины поврежден моторный отсек.



В тушении были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. Пожарные справились с огнем в течение двух минут.