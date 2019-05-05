В Екатеринбурге показали реконструкцию военного госпиталя времен Великой Отечественной войны

22:39 | 7.05.2019

Фото: sm-news.ru

Сегодня, 7 мая, в центре Екатеринбурга воссоздали эвакогоспиталь времен Великой Отечественной войны.



Реконструкцию представили Свердловский областной медицинский коллеж и активисты ОНФ. Участники акции в Историческом сквере разбили армейские палатки, где разместили операционную и койки для больных. Студенты колледжа изображали раненных советских бойцов, медсестер и врачей. Они продемонстрировали екатеринбуржцам, как проводились операции в условиях войны, показали медицинские инструменты, а также подлинные истории болезней бойцов.



Стоит добавить, что по мнению директора Свердловского областного медицинского колледжа, такие мероприятия являются важным воспитательным моментом для студентов – они погружаются военную обстановку и понимают насколько трудоемко было работать в то время.