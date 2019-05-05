Евгений Куйвашев обозначил задачи по подготовке к инспекционному визиту FISU в рамках подготовки к универсиаде

21:29 | 7.05.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал основные задачи по подготовке к визиту комиссии FISU в рамках заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады, об этом сообщает департамент информполитики региона.



Евгений Куйвашев особо отметил, что к визиту членов инспекционной комиссии нужно будет дать исчерпывающую информацию по всем объектам и организационным вопросам. Также губернатор предложил детально обсудить подготовку объектов инфраструктуры, строительство Деревни Универсиады в микрорайоне ВИЗ-Правобережный и ресурсное обеспечение уже сейчас.



Комиссия FISU приедет в Екатеринбург в июне. Члены комиссии должны будут оценить подготовленность города к проведению универсиады и ознакомиться с планами по строительству инфраструктур и спортивных объектов в регионе.



Напомним, XXXII Всемирная летняя Универсиада пройдёт в 2023 году. Идею провести спортивное мероприятие в Екатеринбурге поддержал Владимир Путин. Во время встречи с комиссией FISU в Красноярске глава государства особо отметил, что если Универсиаду доверят провести Екатеринбургу, то она пройдет ярко и красиво.



Ожидается, что во время Универсиады столицу Урала смогут посетить более 200 человек из 150 стран, в их числе – более 12 тысяч спортсменов, судей, а также членов международных и национальных спортивных федераций.