Новости дня
20:06 | 7.05.2019
Фото: biz.a42.ru
«Уральские авиалинии» выплатят свердловчанке 85 тысяч за утерянный багаж
Как уточнили в облсуде, екатеринбурженка не обнаружила свой багаж после прилёта из Рима в апреле 2018 года. Тогда «Уральские авиалинии» выплатили ей 24,7 тысяч рублей. Однако женщину не устроил размер выплаты и она обратилась в суд. Там она потребовала 120 тысяч рублей, ссылаясь на Монреальскую конвенцию.
Там требование свердловчанки удовлетворили лишь частично: теперь авиакомпания обязана заплатить женщине 85 тысяч.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:39 | 7.05.2019
В Екатеринбурге показали реконструкцию военного госпиталя времен Великой Отечественной войны
21:29 | 7.05.2019
Евгений Куйвашев обозначил задачи по подготовке к инспекционному визиту FISU в рамках подготовки к универсиаде
19:42 | 7.05.2019
В мэрии Екатеринбурга не смогли выбрать подрядчика для реконструкции парка Зеленая роща
19:16 | 7.05.2019
Энергетики реконструируют теплосеть по улице Газеты «Звезда»
17:45 | 7.05.2019
В День радио студенты помыли памятник Попову в Екатеринбурге
17:26 | 7.05.2019
Пермь приняла Всероссийский театральный марафон
17:22 | 7.05.2019
В Перми появился передвижной офис МФЦ
17:12 | 7.05.2019
Родители были на работе: в Екатеринбурге из квартиры, где лопнула батарея, спасли 7-летнего мальчика
17:11 | 7.05.2019
В День Победы в столице Прикамья будут усилены меры безопасности
16:54 | 7.05.2019
На всероссийских олимпиадах пермские школьники завоевали 35 дипломов
16:44 | 7.05.2019
В переулке Пугачевском горел двухэтажный барак
16:33 | 7.05.2019
Пермские кадеты приехали в Москву на репетицию парада Победы
16:19 | 7.05.2019
В течение месяца улицу Комсомольскую перекроют четыре раза
16:06 | 7.05.2019
Подготовка к Дягилевскому фестивалю: строительные работы в цехах завода им. Шпагина завершатся 10 мая
15:59 | 7.05.2019
В субботу на площади 1905 года откроется очередная ярмарка
15:56 | 7.05.2019
9 мая в центре Перми изменится движение общественного транспорта
15:11 | 7.05.2019
Мэр Кургана ввел «сухой закон» в день празднования Победы
14:58 | 7.05.2019
Стартовала продажа единых билетов на екатеринбургскую «Ночь музеев»
14:17 | 7.05.2019
В Екатеринбурге вандалы продолжают громить сквер за Оперным театром
14:06 | 7.05.2019
На следующей неделе ограничат движение по улице Чернышевского
13:50 | 7.05.2019
От укусов клещей пострадали более двух тысяч свердловчан
13:35 | 7.05.2019
При пожаре в доме на улице Гагарина пострадала женщина
13:17 | 7.05.2019
Высокинский поручил взять шефство над каждым ветераном
12:57 | 7.05.2019
Связь на земле и под землей: метрополитен Екатеринбурга назвал своего телеком-оператора
12:26 | 7.05.2019
34 прикамских спортсмена представят регион в окружном спортивно-туристском лагере «Туриада-2019»
12:26 | 7.05.2019
Екатеринбургские фонтаны заработают 9 мая