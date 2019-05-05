«Уральские авиалинии» выплатят свердловчанке 85 тысяч за утерянный багаж

20:06 | 7.05.2019

Фото: biz.a42.ru

Авиакомпании «Уральские авиалинии» придётся выплатить свердловчанке 85 тысяч рублей за утерянный багаж, об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.



Как уточнили в облсуде, екатеринбурженка не обнаружила свой багаж после прилёта из Рима в апреле 2018 года. Тогда «Уральские авиалинии» выплатили ей 24,7 тысяч рублей. Однако женщину не устроил размер выплаты и она обратилась в суд. Там она потребовала 120 тысяч рублей, ссылаясь на Монреальскую конвенцию.



Там требование свердловчанки удовлетворили лишь частично: теперь авиакомпания обязана заплатить женщине 85 тысяч.