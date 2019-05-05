На Международный боксерский форум в Екатеринбурге пригласили Пан Ги Муна

18:11 | 7.05.2019

Фото: пресс-служба РМК

На Global Boxing Forum 2019, который пройдёт в Екатеринбурге летом, пригласили генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, об этом сообщили в пресс-службе РМК.



На мероприятии лидеры мирового бокса будут обсуждать вопросы, связанные с развитием этого вида спорта. Ранее, на конвенции СпортАккорд в Австралии Пан Ги Муну презентовали стенд Федерации бокса в России. Он освящен чемпионату мира по боксу в Екатеринбурге среди мужчин, который пройдёт в сентябре 2019 года.



Добавим, Международный боксерский форум пройдёт в уральской столице с 13 по 17 июня. В Екатеринбург приедут представители и главы ведущих международных боксерских организаций, таких как WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российской федерации бокса и ведущих промоушенов.