В День радио студенты помыли памятник Попову в Екатеринбурге

Сегодня, в День радио, студенты радиофака Уральского федерального университета по традиции помыли памятник изобретателю радио Александру Попову.Кроме того, в учебном корпусе института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ сегодня состоится презентация разработок студентов, а также соревнования по шахматам, настольному теннису и армрестлингу.Вечером, в 20:30, начнется праздничное шествие студентов к памятнику Попову, которое завершится концертом. С небоскреба «Высоцкий» запустят праздничный салют.