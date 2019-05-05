Родители были на работе: в Екатеринбурге из квартиры, где лопнула батарея, спасли 7-летнего мальчика

Сегодня днем в одной из квартир в доме на Кировоградской, 63, в Екатеринбурге лопнула батарея. Из нее хлынул кипяток.В это время в квартире находился только 7-летний мальчик. Его родители были на работе, а старшая сестра - в школе. Входная дверь была заперта на ключ.Ребенок забрался на подоконник и стал звать на помощь. На место прибыла группа немедленного реагирования во главе с начальником отдела полиции № 15 Филиппом Куклиным. Мальчика эвакуировали из квартиры, сняв решетку с окна.«Руководитель отдела полиции на месте оценил обстановку и принял решение демонтировать решетки на окнах, чтобы вызволить ребенка. Быстро сориентировавшись, сотрудники полиции привлекли к спасательной операции рабочих, чья бригада вела неподалеку ремонт дома. Вооружившись болгаркой, строители сняли решетки и передали мальчика полицейским», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.К счастью, никаких травм мальчик по получил.Полиция Екатеринбурга призывает родителей не оставлять малолетних детей дома без присмотра.