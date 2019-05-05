Новости дня
14:17 | 7.05.2019
Фото: пользователь «kinoatn»/сервис «Яндекс. Район» - Кировский.
В Екатеринбурге вандалы продолжают громить сквер за Оперным театром
В настоящее время сотрудниками полиции по факту случившегося проводится проверка.
«По факту порчи имущества на территории сквера сотрудниками отдела полиции №7 в настоящий момент проводится проверка, в рамках которой изучаются обстоятельства произошедшего, будут опрошены очевидцы. Проверка будет проводиться в течение 3 дней, при необходимости она будет продлена», - прокомментировали ситуацию в УМВД России по городу Екатеринбургу.
Проводит собственную проверку и администрация Екатеринбурга, просматриваются видеозаписи с камер наблюдения улично-дорожной сети и прилегающих к скверу зданий.
Кстати, в администрации города не исключают возможности выплаты денежных премий тем горожанам, которые помогут в поиске вандалов, выходки которых оборачиваются гораздо более серьезными для городского бюджета потерями.
По мнению представителей городской администрации, действия в сквере за Оперным театром имели спланированный и целенаправленный характер, по сообщениям очевидцев, разрушения были произведены очень быстро и явно организованной группой лиц.
В будущем городские власти намерены создать антивандальную горячую линию, куда смогут позвонить неравнодушные горожане, установить дополнительные камеры видеонаблюдения и начать более плотно общаться с горожанами в соцсетях.
Чуть позже появившихся новостей о нападении вандалов на львов, появилась информация от директора бюро «Архитек», которое разрабатывало проект реконструкции, Натальи Черловой. Она сообщила, что по проекту постаменты должны быть заменены, будет изготовлена новая конструкция, облицованная гранитом. Кроме того появится новая гранитная балюстрада. Самих львов, по ее словам, немного подремонтируют и водрузят на место, уже на новые постаменты.
«Ничего страшного со львами не происходит», — подытожила она, тем не менее, отметив не очень аккуратную работу строителей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:11 | 7.05.2019
Мэр Кургана ввел «сухой закон» в день празднования Победы
14:58 | 7.05.2019
Стартовала продажа единых билетов на екатеринбургскую «Ночь музеев»
14:17 | 7.05.2019
В Екатеринбурге вандалы продолжают громить сквер за Оперным театром
14:06 | 7.05.2019
На следующей неделе ограничат движение по улице Чернышевского
13:50 | 7.05.2019
От укусов клещей пострадали более двух тысяч свердловчан
13:35 | 7.05.2019
При пожаре в доме на улице Гагарина пострадала женщина
13:17 | 7.05.2019
Высокинский поручил взять шефство над каждым ветераном
12:57 | 7.05.2019
Связь на земле и под землей: метрополитен Екатеринбурга назвал своего телеком-оператора
12:26 | 7.05.2019
34 прикамских спортсмена представят регион в окружном спортивно-туристском лагере «Туриада-2019»
12:26 | 7.05.2019
Екатеринбургские фонтаны заработают 9 мая
11:59 | 7.05.2019
В Екатеринбурге пройдут соревнования «Автоледи-2019»
11:39 | 7.05.2019
Этой весной в Кургане высадят 1000 деревьев. Потапов: «Мы хотим, чтобы через 5-10 лет наш город вновь стал зеленым»
11:00 | 7.05.2019
Шумков запретит семьям тратить детские пособия на алкоголь: «Надеюсь, что мы получим поддержку депутатского корпуса»
10:39 | 7.05.2019
На Урале возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины, на которого напала собака
10:17 | 7.05.2019
В Екатеринбурге у должницы арестовали внедорожник
10:03 | 7.05.2019
Генеральная репетиция парада Победы: сегодня вечером центр Екатеринбурга снова перекроют
10:00 | 7.05.2019
В Екатеринбурге общественники и журналисты «ликвидировали» партию алкоголя на Шарташе
09:48 | 7.05.2019
Свердловское УФАС возбудило дело против ЕМУП «Спецавтобаза»
09:23 | 7.05.2019
В Свердловской области произошел разрыв на газопроводе
22:51 | 6.05.2019
Свердловчанке грозит три года лишения свободы за сбыт наркотиков
21:23 | 6.05.2019
На энергоснабжение «Екатеринбург-Арены» потребуется 30 млн
20:52 | 6.05.2019
Екатеринбуржца приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за мошенничество в размере 5 млн