В Екатеринбурге вандалы продолжают громить сквер за Оперным театром

Фото: пользователь «kinoatn»/сервис «Яндекс. Район» - Кировский.

В Екатеринбурге продолжаются нападения варваров на благоустраиваемый за Оперным театром сквер. Вслед за разбитыми фонарями и расписанными во все цвета радуги гранитными плитами амфитеатра, расположенного возле фонтана в центре сквера, наступила очередь парковых скульптур. Вчера жители города обратили внимание на то, что неизвестные разломали постаменты под скульптурами львов, установленных у входа в сквер на углу проспекта Ленина и улицы Красноармейской, о чём и сообщили в сервисе «Яндекс. Район» - Кировский, приложив фотографии разрушений.В настоящее время сотрудниками полиции по факту случившегося проводится проверка.«По факту порчи имущества на территории сквера сотрудниками отдела полиции №7 в настоящий момент проводится проверка, в рамках которой изучаются обстоятельства произошедшего, будут опрошены очевидцы. Проверка будет проводиться в течение 3 дней, при необходимости она будет продлена», - прокомментировали ситуацию в УМВД России по городу Екатеринбургу.Проводит собственную проверку и администрация Екатеринбурга, просматриваются видеозаписи с камер наблюдения улично-дорожной сети и прилегающих к скверу зданий.Кстати, в администрации города не исключают возможности выплаты денежных премий тем горожанам, которые помогут в поиске вандалов, выходки которых оборачиваются гораздо более серьезными для городского бюджета потерями.По мнению представителей городской администрации, действия в сквере за Оперным театром имели спланированный и целенаправленный характер, по сообщениям очевидцев, разрушения были произведены очень быстро и явно организованной группой лиц.В будущем городские власти намерены создать антивандальную горячую линию, куда смогут позвонить неравнодушные горожане, установить дополнительные камеры видеонаблюдения и начать более плотно общаться с горожанами в соцсетях.Чуть позже появившихся новостей о нападении вандалов на львов, появилась информация от директора бюро «Архитек», которое разрабатывало проект реконструкции, Натальи Черловой. Она сообщила, что по проекту постаменты должны быть заменены, будет изготовлена новая конструкция, облицованная гранитом. Кроме того появится новая гранитная балюстрада. Самих львов, по ее словам, немного подремонтируют и водрузят на место, уже на новые постаменты.«Ничего страшного со львами не происходит», — подытожила она, тем не менее, отметив не очень аккуратную работу строителей.