На следующей неделе ограничат движение по улице Чернышевского

14:06 | 7.05.2019

фото: asninfo.ru

С понедельника, 13 мая, в Екатеринбурге закроют движение по улице Чернышевского, в районе дома № 7. Ограничения связаны с работами по устройству наружных сетей дренажа.



Как сообщает пресс-служба мэрии, участок будет закрыт до 20 мая включительно.