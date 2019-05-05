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13:50 | 7.05.2019

фото: arbuztoday.ru

От укусов клещей пострадали более двух тысяч свердловчан

В Свердловской области от присасывания клещей пострадали 2 632 человека, в том числе 626 детей. Таковы данные Роспотребнадзора на 7 мая.

Случаи укусов клещей зарегистрированы в 60 муниципалитетах региона. Больше всего – в Екатеринбурге (1 056 человек), Каменске-Уральском (188 человек) и Нижнем Тагиле (125 человек).

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы два человека – дети 7 и 9 лет, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - три человека.

© «Вечерние Ведомости»

 


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