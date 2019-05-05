Высокинский поручил взять шефство над каждым ветераном

13:17 | 7.05.2019

Сегодня, 7 мая, глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил своим подчиненным взять шефство над каждым проживающим в городе ветераном ВОВ.



«Ветераны – это наша память, наша гордость и наша общая забота. У нас более 700 муниципальных организаций и предприятий. Поэтому я, мои заместители, руководители наших организаций возьмем личное шефство над каждым ветераном. В течение двух недель составим персональные списки и окружим ветеранов постоянной поддержкой и заботой», - сказал мэр.



Шефство подразумевает постоянную помощь, общение и внимание. По словам Высокинского, пять лет назад в столице Урала проживало более пяти тысяч ветеранов ВОВ, сейчас – 734.