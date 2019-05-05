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10:03 | 7.05.2019

Генеральная репетиция парада Победы: сегодня вечером центр Екатеринбурга снова перекроют

Сегодня, 7 мая, в центре Екатеринбурга пройдет генеральная репетиция парада Победы с привлечением техники.

С 20:00 7 мая до 04:00 8 мая для всех видов транспорта перекроют улицы:

проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина);

улицу Репина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);

улицу 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина);

улицу Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев).

Кроме того, для прохождения техники с 19:00 ГИБДД будет оперативно перекрывать движение:

по улице Окраинной (от Палисадной до Дорожной);

по улице Дорожной (от Окраинной до Военной);

по улице Военной (от Дорожной до Патриса Лумумбы);

по улице Патриса Лумумбы (от Военной до Московской);

по улице Московской (от Патриса Лумумбы до Ленина);

по пандусам транспортной развязки на Московской;

по улице Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти);

по улице Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской);

по улице Репина (от Малышева до Ленина);

по улице Малышева (от Московской до Репина);

по улице Попова (от Московской до Репина).

© «Вечерние Ведомости»

 


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