Генеральная репетиция парада Победы: сегодня вечером центр Екатеринбурга снова перекроют

10:03 | 7.05.2019

Сегодня, 7 мая, в центре Екатеринбурга пройдет генеральная репетиция парада Победы с привлечением техники.



С 20:00 7 мая до 04:00 8 мая для всех видов транспорта перекроют улицы:



проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина);



улицу Репина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);



улицу 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина);



улицу Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев).



Кроме того, для прохождения техники с 19:00 ГИБДД будет оперативно перекрывать движение:



по улице Окраинной (от Палисадной до Дорожной);



по улице Дорожной (от Окраинной до Военной);



по улице Военной (от Дорожной до Патриса Лумумбы);



по улице Патриса Лумумбы (от Военной до Московской);



по улице Московской (от Патриса Лумумбы до Ленина);



по пандусам транспортной развязки на Московской;



по улице Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти);



по улице Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской);



по улице Репина (от Малышева до Ленина);



по улице Малышева (от Московской до Репина);



по улице Попова (от Московской до Репина).