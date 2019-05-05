В Екатеринбурге общественники и журналисты «ликвидировали» партию алкоголя на Шарташе

В Екатеринбурге в киоске, расположенном в микрорайоне Шарташ, журналисты и общественники пресекли реализацию алкоголя, которое затем тут же уничтожили с разрешения предпринимателя. Местные жители давно облюбовали остановочный комплекс на ул. Трудовой, 1Б («Поворот на Изоплит»), где торговали пивом, водкой и спиртом. 6 мая в торговую точку приехали координатор проекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, тележурналист Иннокентий Шеремет и корреспонденты других СМИ.Выяснилось, что в киоске действительно торгуют спиртным. В подсобном помещении хранилось два ящика водки, две коробки с фунфыриками и целый холодильник с пивом.«На бутылках с водкой отсутствовали федеральные акцизные марки установленного образца, дата розлива и так далее. Фунфыриками со спиртом в павильоне торговали по 45 рублей, только при нас трое мужчин заходили и просили продать им. На место приезжала предпринимательница Анна Ботоян, которая пояснила, что весь алкоголь остался от старого арендатора и она не против, чтобы мы его уничтожили», – говорит Дмитрий Чукреев.Он также отмечает, что сотрудники полиции спустя час на место так и не приехали, поэтому общественники и журналисты решили самостоятельно расправиться с алкоголем. Содержимое бутылок с позволения бизнесвумен они вылили в бочку, которая стояла около киоска.