В Свердловской области произошел разрыв на газопроводе

09:23 | 7.05.2019

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером на севере Свердловской области, в 26 км от поселка Пелым произошел разрыв участка магистрального газопровода «Ямбург-Поволжье» с последующим возгоранием.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на поврежденном участке проводятся восстановительные работы. Пострадавших и угрозы для населения нет. На газоснабжение потребителей происшествие не повлияло.