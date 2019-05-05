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22:51 | 6.05.2019
Фото: novostivolgograda.ru
Свердловчанке грозит три года лишения свободы за сбыт наркотиков
У свердловчанки была возможность приобретать сильнодействующий препарат по рецепту доктора для лечения, однако, как выяснилось, она применяла его для изготовления наркотиков.
Сотрудники правоохранительных органов задержали знакомого женщины, после того как та сбыла ему шприц с наркотиками массой 1,32 грамма. Как выяснилось, наркотики употреблял и её муж. После проверки в больнице, свердловчанка призналась, что готовит наркотик 1-2 раза в неделю для продажи, а также периодически его употребляет сама.
В отношении жительницы Режа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Ей грозит до трёх лет лишения свободы.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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06.05.2019
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