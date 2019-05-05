На энергоснабжение «Екатеринбург-Арены» потребуется 30 млн

21:23 | 6.05.2019

Фото: ekmap.ru



Энергоснабжение «Екатеринбург-Арены» в 2019 году обойдётся в 30 миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.



Отмечается, что деньги на обеспечение стадиона электричеством поступят из федерального бюджета. Заказчиком выступает ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Стадиону в этом году потребуется 7,6 млн киловатт электроэнергии.



Стоит добавить, что в целом обеспечение стадиона обходится в 230 млн рублей в год. На обустройство «Екатеринбург-Арены» суммарно будет потрачено 570,8 млн рублей, из них 543,3 млн – средства из федерального бюджета.