В Екатеринбурге на Уралмаше грузовик сбил переходивших дорогу пенсионеров

21:10 | 6.05.2019

Фото: Е1

На Уралмаше сегодня днём, 6 мая, грузовик сбил двух пенсионеров, переходивших дорогу, об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



63-летняя женщина и 82-летний мужчина переходили дорогу на перекрестке 22-Партсъезда-40 лет Октября. Как уточнили в ГИБДД, инцидент произошел когда водитель многотонника поворачивал налево.



Отметим, оба пешехода получили травмы. Женщину доставили в 23 ГКБ Екатеринбурга, мужчина от госпитализации отказался.