На реконструкцию площади Обороны в Екатеринбурге потратят 30,5 млн рублей

19:19 | 6.05.2019

Фото: tripadvisor.ru

В Екатеринбурге на реконструкцию площади Обороны выделят 30,5 млн рублей, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.



Сквер на пересечении улиц Луначарского и Тверитина оформят в рамках концепции «Живая память». На площади, которая станет историческим парком, появятся пять стел с предыдущими названиями сквера. Помимо этого, на территории площади сделают новые пешеходные маршруты, отремонтируют тротуары, отреставрируют цветники, починят скамейки, урны и освещение и поработают над озеленением.



Также на площади появятся два амфитеатра, один из которых будет обращён на памятник «Седой Урал», а второй на зону с временной сценой.



Добавим, что все работы по реконструкции сквера планируют завершить до 30 октября 2019 года.