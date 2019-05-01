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19:08 | 6.05.2019

Фото: soldiersmothers.ru

На Урале погиб солдат, выстреливший себе в голову из автомата

В Новоуральске в воинской части 3280 солдат-срочник выстрелил себе в голову из автомата и погиб, об этом сообщило информационное агентство «ТочкаНьюс».

Позже информацию о смерти солдата подтвердили в Росгвардии УрФО. Отмечается, что после выстрела пострадавшего доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.

Сейчас по факту инцидента проходит следствие, в ходе которого будут установлены точные обстоятельства произошедшего.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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