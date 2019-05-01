На Урале погиб солдат, выстреливший себе в голову из автомата

19:08 | 6.05.2019

Фото: soldiersmothers.ru

В Новоуральске в воинской части 3280 солдат-срочник выстрелил себе в голову из автомата и погиб, об этом сообщило информационное агентство «ТочкаНьюс».



Позже информацию о смерти солдата подтвердили в Росгвардии УрФО. Отмечается, что после выстрела пострадавшего доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.



Сейчас по факту инцидента проходит следствие, в ходе которого будут установлены точные обстоятельства произошедшего.