26 мая в Екатеринбурге стартует первый этап опрессовок

17:05 | 6.05.2019

фото: екатеринбург.рф

Стали известны даты гидравлических испытаний тепловых сетей (опрессовок), которые пройдут в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, всего будет три этапа испытаний:



- с 26 по 30 мая;



- с 30 июня по 4 июля;



- с 11 по 15 августа.



До начала опрессовок температуру горячей воды понизят до 40 градусов Цельсия. При обнаружении повреждений будут проводиться ремонтные работы.