Новости дня
17:05 | 6.05.2019
фото: екатеринбург.рф
26 мая в Екатеринбурге стартует первый этап опрессовок
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, всего будет три этапа испытаний:
- с 26 по 30 мая;
- с 30 июня по 4 июля;
- с 11 по 15 августа.
До начала опрессовок температуру горячей воды понизят до 40 градусов Цельсия. При обнаружении повреждений будут проводиться ремонтные работы.
© «Вечерние Ведомости»
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