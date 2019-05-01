Завтра Генпрокурор Юрий Чайка посетит Екатеринбург

16:49 | 6.05.2019

фото: postnews.ru

Завтра, 7 мая, Генеральный прокурор России Юрий Чайка приедет в Екатеринбург. Ожидается, что он примет участие в совещании, посвященном «мусорной реформе». По информации СМИ, мероприятие пройдет в резиденции губернатора Свердловской области.



Напомним, что с 2019 года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой вывозом отходов теперь занимаются региональные операторы. Плата с населения взимается не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления.







