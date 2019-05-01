Следователи закончили обыски в доме помощника депутата Госдумы в Камышлове, едва не сбив журналиста федерального издания

Сотрудники полиции и органов СКР закончили обыски в доме помощника депутата Госдумы Дмитрия Ионина Павла Грибкова. Никаких предметов, в том числе оружия, которое искали следователи (они ищут тот самый охолощенный автомат, который Дмитрий Ионин в присутствии журналистов еще днем подарил героям-юнармейцам), в доме не нашлось.«Даже на чердак залазили, я сам там не бываю, – рассказывает Павел Грибков. – Никакой повестки не оставили, чего приходили? Просто получили повод прийти с обыском, типичное «кошмарево». Я вообще по другому адресу прописан. Зачем надо было у брата, обыски дома проводить, тёщу доставлять в отдел?».Отметим, что сами следователи пока никак не комментируют произошедшее. Выходя из дома Павла Грибкова после обысков, на вопрос корреспондента «МК-Урал» они ответили молчанием, а водитель служебного автомобиля Chevrolet Cruze (госномер С 006 КР) едва его не сбил, добавив: «Чёрт ты **** (нецензурное – Прим.ред.)!».Напомним, что обыски проводятся в связи с уголовным делом, возбужденным по ст. 213 УК РФ «(Хулиганство») по факту истории со стрельбой из автомата появилась после того, участниками которой стали депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин и его помощник Павел Грибков. Исходя из опубликованной в СМИ видеозаписи, звучат звуки выстрелов (в автомате были светошумовые патроны, не представляющие опасность для окружающих), после чего на место приезжают сотрудники местного ОМВД. Они два часа не давали Дмитрию Ионину уехать, руководствуясь указаниями некоего «старшего». Дмитрий Ионин и Павел Грибков связывают активность силовиков с их деятельностью в Камышлове по разоблачению бизнесменов и сотрудников межрайонной прокуратуры.По словам Дмитрия Ионина, неизвестные предлагали ему выкупить у них видеозапись за 500 тысяч рублей, но он отказался идти на поводу у вымогателей. Спустя несколько минут запись распространили через интернет-издания региона.