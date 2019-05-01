Следователи начали обыск в доме помощника депутата Госдумы в Камышлове

Сотрудники камышловского межрайонного следственного отдела СУ СК по Свердловской области в настоящее время начали обыск в доме помощника депутата Госдумы Дмитрия Ионина Павла Грибкова. На месте присутствуют как минимум два следователя и пять сотрудников полиции, которые только недавно привезли на место понятых.Следователи приехали на автомобиле Chevrolet Cruze белого цвета (госномер С 006 КР), но представиться журналисту газеты «МК-Урал», который находится на месте событий, они отказались.Более того, один из силовиков предпринимал попытку остановить видеосъемку корреспондента, едва не отобрав сотовый телефон. Учитывая, что корреспондент представился сотрудникам, и они знали о том, что он выполняет свои должностные обязанности, их действия формально подпадают под ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с использованием своего служебного положения»). Официальная оценка их действиям будет дана позже.Напомним, что обыски проводятся в связи с уголовным делом, возбужденным по ст. 213 УК РФ «(Хулиганство») по факту истории со стрельбой из автомата появилась после того, участниками которой стали депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин и его помощник Павел Грибков. Исходя из опубликованной в СМИ видеозаписи, звучат звуки выстрелов (в автомате были светошумовые патроны, не представляющие опасность для окружающих), после чего на место приезжают сотрудники местного ОМВД. Они два часа не давали Дмитрию Ионину уехать, руководствуясь указаниями некоего «старшего». Дмитрий Ионин и Павел Грибков связывают активность силовиков с их деятельностью в Камышлове по разоблачению бизнесменов и сотрудников межрайонной прокуратуры.По словам Дмитрия Ионина, неизвестные предлагали ему выкупить у них видеозапись за 500 тысяч рублей, но он отказался идти на поводу у вымогателей. Спустя несколько минут запись распространили через интернет-издания региона.