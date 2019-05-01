Новости дня
21:50 | 5.05.2019
Следователи провели обыск в квартире бывшего замглавы Камышлова, но ушли с пустыми руками
Обыск проводился в течение 30 минут. По его окончанию предметов или документов, в том числе оружия, имеющих значения для расследования уголовного дела обнаружено не было.
Добавим, что информация, ранее появившаяся в некоторых СМИ, Что Павел Грибков ранее был задержан полицейскими по дороге из Екатеринбурга в Камышлов, не соответствует действительности. Впрочем, преднамеренный «слив» информации может свидетельствовать о том, что такие попытки будут предприниматься, судя по последним действиям следователей и сотрудников Камышловского ОМВД.
История со стрельбой из автомата появилась после того, как в СМИ появилась видеозапись, на которой изображены Дмитрий Ионин, Павел Грибков и еще несколько людей. Звучат звуки выстрелов (в автомате были светошумовые патроны, не представляющие опасность для окружающих), после чего на место приезжают сотрудники местного ОМВД. Они два часа не давали Дмитрию Ионину уехать, руководствуясь указаниями некоего «старшего». Дмитрий Ионин и Павел Грибков связывают активность силовиков с их деятельностью в Камышлове по разоблачению бизнесменов и сотрудников межрайонной прокуратуры.
© «Вечерние Ведомости»
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