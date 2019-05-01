Новости дня
20:52 | 5.05.2019
В Камышлове полицейские и следователи проводят обыск в доме брата помощника депутата Госдумы
Ранее обыски провели у тещи Павла Грибкова, который сейчас направляется в Камышлов.
Отметим, что сотрудникам полиции, принимающим участие в обысках, в ближайшее время грозит проверка. Не предъявив постановления на обыск, они перелезли через забор, открыли ворота и проехали на автомобиле на территорию двора Павла Грибкова. Между тем, согласно ст. 182 УПК РФ, до начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, либо соответствующее судебное решение. В распоряжении редакции veved.ru есть видеозаписи, как силовики попадают во двор помощника депутата, при этом на записи слышен тревожный голос его супруги и маленькой дочки – силовики серьезно напугали членов семейства.
© «Вечерние Ведомости»
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