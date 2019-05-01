В Камышлове полицейские и следователи проводят обыск в доме брата помощника депутата Госдумы

Сотрудники правоохранительных органов продолжают показывать совершенно неожиданный уровень активности (чем он вызван, предположения есть, но они будут озвучены позже) по расследованию, казалось бы, рядовой ситуации в Камышлове. В настоящее время сотрудники полиции и территориальных органов СКР проводят обыски в доме у бизнесмена Олега Грибкова. Он является братом помощника депутата Госдумы Павла Грибкова, который находится в Екатеринбурге, где принимал участие в пресс-конференции по поводу истории с охолощенным автоматом Калашникова – подарка для юнармейцев, которые помогли следствию выйти на след екатеринбургского педофила.Ранее обыски провели у тещи Павла Грибкова, который сейчас направляется в Камышлов.Отметим, что сотрудникам полиции, принимающим участие в обысках, в ближайшее время грозит проверка. Не предъявив постановления на обыск, они перелезли через забор, открыли ворота и проехали на автомобиле на территорию двора Павла Грибкова. Между тем, согласно ст. 182 УПК РФ, до начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, либо соответствующее судебное решение. В распоряжении редакции veved.ru есть видеозаписи, как силовики попадают во двор помощника депутата, при этом на записи слышен тревожный голос его супруги и маленькой дочки – силовики серьезно напугали членов семейства.