Силовики проводят обыски в Камышлове у семьи помощника депутата Госдумы. «Это что за квота на беспредел?»

19:42 | 5.05.2019

Сотрудники правоохранительных органов решили провести обыски у Павла Грибкова в его отсутствие

Спустя несколько минут после окончания пресс-конференции, которую проводил депутат Государственной думы Дмитрий Ионин и его помощник Павел Грибков, на которой они рассказали детали нашумевшей истории с автоматом в Камышлове и обозначили проблему прокурорской «деятельности» в городе, силовики решили провести обыски.



Сначала сотрудники полиции совместно с представителями Следственного комитета России провели обыск в ресторане «Ленский» в Камышлове, около которого Дмитрий Ионин и его помощник решили испробовать в действии охолощенный автомат Калашникова (не предназначенным для стрельбы боевыми патронами), затем выехали по месту жительства бывшего заместителя главы администрации Камышлова по экономике Сергея Сухогузова, у которого также провели обыск.



После этого силовики приехали к дому Павла Грибкова, перелезли через забор и стали долбиться в дверь. В этот момент дома была только супруга и 4-летняя дочь Грибкова, сам он еще находился в Екатеринбурге, куда приехал для участия в пресс-конференции.



По некоторым данным полицейские ищут тот самый автомат, который сегодня Дмитрий Ионин и Павел Грибков вручили юнармейцам, отличившимся при поимке педофила.



«Что происходит вообще? Когда бандиты по нам стреляют, уничтожают наше имущество, полиция ничего не делает, а тут вдруг так возмутились! У меня дочка испугалась, жену трясёт. Чего творят? У отца Сухогузова тоже обыск провели, приехали к моей тёще, её забрали, в отдел увезли. Это что за квота на беспредел? Да, был автомат охолощенный, это не боевое оружие, мы его подарили, ни от кого не скрываемся, готовы сами приехать, но нет, им надо показать спектакль», - возмущается Павел Грибков.