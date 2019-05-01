Екатеринбургские кадеты устроят торжество в честь Дня Победы

19:07 | 5.05.2019

В Екатеринбурге 6 мая состоится торжественный митинг в честь 74 годовщины Великой Победы. Мероприятие пройдёт в 14 00 на территории «Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной гвардии Российской Федерации».



В торжественной акции примут участие ветераны, Член Совета при Президенте РФ по делам казачества Владимир Романов, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Советник губернатора Свердловской области, представители екатеринбургской Епархии, командир войсковой части 3469 Андрей Шепеленко и командир войсковой части 3474 Артём Кузаев.



Отметим, 9 мая кадеты колледжа пройдут торжественным маршем по площади 1905 года. Помимо этого, 100 кадетов примут участие в «Бессмертном полку».