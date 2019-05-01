Новости дня
19:07 | 5.05.2019
Екатеринбургские кадеты устроят торжество в честь Дня Победы
В торжественной акции примут участие ветераны, Член Совета при Президенте РФ по делам казачества Владимир Романов, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Советник губернатора Свердловской области, представители екатеринбургской Епархии, командир войсковой части 3469 Андрей Шепеленко и командир войсковой части 3474 Артём Кузаев.
Отметим, 9 мая кадеты колледжа пройдут торжественным маршем по площади 1905 года. Помимо этого, 100 кадетов примут участие в «Бессмертном полку».
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:52 | 5.05.2019
В Камышлове полицейские и следователи проводят обыск в доме брата помощника депутата Госдумы
19:42 | 5.05.2019
Силовики проводят обыски в Камышлове у семьи помощника депутата Госдумы. «Это что за квота на беспредел?»
19:07 | 5.05.2019
Екатеринбургские кадеты устроят торжество в честь Дня Победы
18:44 | 5.05.2019
Эвакуировали десять человек: в Артёмовске загорелась квартира
16:38 | 5.05.2019
Байкера госпитализировали: в Екатеринбурге «ГАЗель» сбила мотоцикл
14:35 | 5.05.2019
Усиление продолжается: в екатеринбургский «Автомобилист» вернулся нападающий Кирилл Пилипенко
12:11 | 5.05.2019
В Екатеринбурге произошло возгорание в трансформаторной подстанции
11:30 | 5.05.2019
В Екатеринбурге автомобиль въехал в ограждение, после чего оно отлетело в несколько других машин
09:38 | 5.05.2019
Теннисисты УГМК в Верхней Пышме со счётом 2:3 уступили победу команде «Факел-Газпром»
09:19 | 5.05.2019
Открыл окно и выставил пистолет: в Екатеринбурге парень устроил стрельбу по прохожим
20:46 | 4.05.2019
В Екатеринбурге произошёл пожар в частном жилом доме
19:22 | 4.05.2019
В Екатеринбурге состоялось открытие мотосезона - 2019
16:06 | 4.05.2019
В Прикамье началась посевная
13:02 | 4.05.2019
Военные прокомментировали ЧП в Еланском гарнизоне
12:14 | 4.05.2019
В Пермском крае объявили аукционы на реконструкцию ул. Строителей
12:09 | 4.05.2019
5 мая движение в центре Перми будет ограничено
12:05 | 4.05.2019
Геронтологический центр в Перми построен на 80%
11:18 | 4.05.2019
Шёл в тёмной одежде без светоотражающих элементов: под Екатеринбургом сбили пешехода
10:53 | 4.05.2019
Юные свердловчане выиграли Кубок Европы по футзалу и микрофутзалу
09:41 | 4.05.2019
Эвакуировали несколько человек, в числе которых есть дети: в Асбесте загорелась квартира
08:04 | 4.05.2019
Пропал две недели назад: в Первоуральске разыскивают мужчину
07:54 | 4.05.2019
В центре Екатеринбурга из-за пожара в заброшенном здании перекрыли движение по улице Маршала Жукова
07:36 | 4.05.2019
В Екатеринбурге на работника ТСЖ напали бывшие коллеги
00:34 | 4.05.2019
В Свердловской области обеспеченность запасами для стройиндустрии составляет более 100 лет
23:27 | 3.05.2019
В Свердловской области прогремел взрыв: есть погибший
22:45 | 3.05.2019
На трассе Челябинск-Екатеринбург сгорела машина с гробами
21:03 | 3.05.2019
В центре Екатеринбурга полиция задержала голого мужчину