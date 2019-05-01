Эвакуировали десять человек: в Артёмовске загорелась квартира

18:44 | 5.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 5 мая, в Артёмовске на улице Первомайская в жилом пятиэтажном доме загорелся балкон. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания десять человек.



На месте происшествия были задействованы девять человек личного состава и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Благодаря слаженной работе спасателей пожар удалось потушить в течение одной минуты. Пострадавших нет.