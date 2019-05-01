Байкера госпитализировали: в Екатеринбурге «ГАЗель» сбила мотоцикл

16:38 | 5.05.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Блюхера произошло страшное ДТП с участием «ГАЗели» и мотоцикла. В результате столкновения байкера госпитализировали в больницу.



Как сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, грузовик начал поворачивать налево, при этом не убедился в безопасности своего манёвра и столкнулся с попутным мотоциклом.



В результате аварии у 38-летнего байкера черепно-мозговая травма, сотрясение и резанные травмы ног. Водитель «ГАЗели» не пострадал.