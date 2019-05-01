Усиление продолжается: в екатеринбургский «Автомобилист» вернулся нападающий Кирилл Пилипенко

14:35 | 5.05.2019

Фото: ВХЛ

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал контракт с нападающим Кириллом Пилипенко. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте клуба.



Ранее, в сезоне 2017/2018, Кирилл Пилипенко выступал за уральскую команду «Горняк». В 35 матчах нападающий смог набрать 32 очка (забросил 14 голов и отдал 18 голевых передач). Сезон 2018/2019 Кирилл Пилипенко выступал за «Югру», где в 55-ти играх набрал 43 (20+23) очка. Неоднократно выступал за юниорские сборные России. Победитель Универсиады-2017.



Напомним, состав уральского клуба уже пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин. В сезоне 2015/2016 он стал обладателем Кубка в составе магнитогорского «Металлурга» и в сезоне 2017/2018 в составе «Ак Барса» из Казани. Соглашение с ним подписано на год.