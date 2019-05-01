В Екатеринбурге произошло возгорание в трансформаторной подстанции

12:11 | 5.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера поздним вечером в Екатеринбурге на Сибирском тракте произошло возгорание в трансформаторной подстанции. Огонь повредил кабель в распределительном щите.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы десять человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 22:24. В 22:33 спасатели смогли ликвидировать открытое горение. Все обстоятельства произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.