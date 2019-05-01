В Екатеринбурге автомобиль въехал в ограждение, после чего оно отлетело в несколько других машин

11:30 | 5.05.2019

Фото: Е1.RU

Вчера вечером в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта водитель Kia Optima по непонятным причинам не справился с управлением и на скорости въехал в дорожное ограждение, после чего оно сломалось, отлетело на встречную полосу и задело несколько других машин.



В результате инцидента повреждения получили четыре автомобиля - Kia Optima и три других, к которым прилетела часть забора. В Kia от сильного удара сработали подушки безопасности.



Среди людей пострадавших нет. Все причины столкновения устанавливают сотрудники ГИБДД.