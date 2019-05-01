Открыл окно и выставил пистолет: в Екатеринбурге парень устроил стрельбу по прохожим

09:19 | 5.05.2019

Фото: Е1.RU

Вчера, 4 мая, в Екатеринбурге на улице Луначарского пассажир автомобиля Honda вытащил из открытого окна иномарки пистолет и направил его в сторону прохожих. Прозвучало несколько выстрелов.



По словам очевидцев, пистолет оказался пневматическим. Молодой человек направил его на компанию из четырёх людей, среди которых был ребёнок. Также очевидцы отмечают, что стрелявший - парень славянской внешности.



В результате инцидента никто не пострадал - стрелявший в людей не попал. Его личность устанавливается.



Отделение по связям со СМИ УМВД России по г Екатеринбургу сообщают: «По факту инцидента заявлений от граждан в полицию не поступало. Информация, опубликованнная в сми зарегистрирована, по ней проводится проверка. Полицейские устанавливают личности водителя и пассажира автомобиля».