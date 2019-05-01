В Екатеринбурге произошёл пожар в частном жилом доме

20:46 | 4.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 4 мая, в Екатеринбурге в посёлке Садовый сгорели внутренние перегородки,перекрытие и кровля частного жилого дома. Пожар произошёл на улице Набережная и распространился на площади 120 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы 27 человек личного состава и пять единиц техники. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 17:02. Открытое горение спасатели ликвидировали в 17:44.



Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.