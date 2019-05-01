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20:46 | 4.05.2019
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге произошёл пожар в частном жилом доме
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы 27 человек личного состава и пять единиц техники. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 17:02. Открытое горение спасатели ликвидировали в 17:44.
Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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