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19:37 | 4.05.2019
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
В Екатеринбурге открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны
Честь открытия доски была предоставлена внучке ветерана – Ирине Баранниковой. После торжественной церемонии она поделилась воспоминаниями о своем дедушке, сказав, что он всегда был позитивным и жизнерадостным человеком, который стремился передавать свои знания и опыт молодому поколению.
Не забыли Ивана Александровича и ученики гимназии, которые рассказали, что, даже окончив свою трудовую деятельность в школе, он всегда навещал их и рассказывал о своем фронтовом прошлом.
Иван Александрович родился 19 февраля 1926 года в поселке Нижние Серги Свердловской области. В 1941 году окончил 8-й класс, а осенью пошел работать на завод, где собирали снаряды для «Катюш». В 1943 году окончил Челябинскую военную авиационную школу штурманов и стрелков-бомбардиров авиации дальнего действия и был отправлен в полк под Киев. На счету Ивана Александровича 89 ночных боевых вылетов, в дневное время он бомбил бандеровцев.
Баранников принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии, Польши. Несколько раз были вылеты на территорию Германии под Берлин.
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День Победы Иван Александрович встретил в Польше. После окончания войны полк, в котором он служил, перебросили на Дальний Восток, где летчик принимал участие в разгроме милитаристской Японии.
С конца 1945 года служил на Сахалине. Демобилизовался в 1951 году в звании старшины. Окончил юридический институт и юридическую школу. Прослужил в органах внутренних дел более 27 лет, вышел на пенсию в звании полковника.
Уже будучи на пенсии, 30 лет работал в школе, сначала учителем по начальной военной подготовке, затем преподавал ОБЖ. Трудовую деятельность закончил осенью 2013 года.
Всегда полный сил и энергии Иван Александрович много лет трудится в ветеранской организации УМВД России по г. Екатеринбургу, занимался патриотическим воспитанием молодежи.
Иван Баранников награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие Берлина», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Японией» и многочисленными юбилейными наградами.
Несмотря на возраст, полковник Баранников ежегодно принимал участие торжественных мероприятия к 9 мая, проводимых городским Управлением внутренних дел. Однако в конце прошлого года Ивана Александровича не стало. Мемориальная доска, открытая в канун праздника Великой Победы будет всегда напоминать о боевых и трудовых подвигах заслуженного ветерана.
© «Вечерние Ведомости»
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