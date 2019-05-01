ФК «Урал» на домашней арене потерпел поражение в матче с московским «Спартаком»

18:57 | 4.05.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сегодня, 4 мая, в Екатеринбурге на Центральном стадионе футбольный клуб «Урал» встретился с московским «Спартаком». Матч завершился победой гостей со счётом 0:1.



Единственный гол встречи на 82 минуте забил полузащитник Фернандо. До конца игры уральцы так и не смогли сравнять счёт.



«Это был качественный матч. Всем доволен, кроме того, что не смогли забить. Было бы объективно, если бы не проиграли. Мы очень расстроены. Ребят благодарю. Они хотели победить, порадовать болельщиков. Болельщики сегодня создали потрясающую атмосферу»,- отметил в ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.



Напомним, свердловчане отправляются на выезд - уже 10 мая они сыграют с «Оренбургом».