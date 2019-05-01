Новости дня
18:57 | 4.05.2019
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
ФК «Урал» на домашней арене потерпел поражение в матче с московским «Спартаком»
Единственный гол встречи на 82 минуте забил полузащитник Фернандо. До конца игры уральцы так и не смогли сравнять счёт.
«Это был качественный матч. Всем доволен, кроме того, что не смогли забить. Было бы объективно, если бы не проиграли. Мы очень расстроены. Ребят благодарю. Они хотели победить, порадовать болельщиков. Болельщики сегодня создали потрясающую атмосферу»,- отметил в ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.
Напомним, свердловчане отправляются на выезд - уже 10 мая они сыграют с «Оренбургом».
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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