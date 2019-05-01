В Екатеринбурге из-за велопробега перекроют движение по центральным улицам

17:48 | 4.05.2019

Фото: «Вело-город»

19 мая в Екатеринбурге состоится массовый велопробег. Движение автомобилей по проспекту Ленина будет запрещено, благодаря чему спортсмены смогут ездить по всей ширине дороги.



Организаторы велопробега рекомендуют всем участникам взять с собой колонки и другую технику, чтобы включать музыкальные произведения. Также по традиции велосипедисты в оригинальных костюмах получат призы.



В мероприятии примут участие велосипед-самокат Артамонова, сконструированный в 1800 году крепостным тагильским мастеровым Ефимом Артамоновы, а также вездеход, велорикши, кастом байки, трехколесные и одноколесные велосипеды.