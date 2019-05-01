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14:20 | 4.05.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Говорит, что попала в неприятности: в Екатеринбурге разыскивают девушку

В Екатеринбурге разыскивают 21-летнюю Григорьеву Анастасию Леонидовну. Последний раз девушка выходила на связь 19 апреля, после чего её местонахождение неизвестно. Об этом сообщают читатели группы «Инцидент Екатеринбург» в сети «ВКонтакте».

Также в сообщении сказано, что девушка якобы попала в какие-то неприятности, и теперь её разыскивают.

Приметы: рост 170 см., стройного телосложения, длинные нарощенные волосы. В момент исчезновения девушка была одета в розовое пальто.

Если вам известна информация о примерном местонахождении Григорьевой Анастасии Леонидовны- сообщите об этом в полицию.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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