Шёл в тёмной одежде без светоотражающих элементов: под Екатеринбургом сбили пешехода

Вчера, 3 мая, на 53 километре автодороги Екатеринбург-Полевской поздним вечером водитель на автомобиле ВАЗ-21214 сбил пешехода, который передвигался по дороге в тёмной одежде без светоотражающих элементов.За рулём автомобиля находился мужчина 1937 года рождения. В трезвом состоянии он ехал со скоростью 55-60 км/ч. На середине проезжей части во встречном направлении увидел пешехода, резко затормозил, вывернул руль влево, однако уйти от столкновения так и не удалось.В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.