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10:53 | 4.05.2019
Юные свердловчане выиграли Кубок Европы по футзалу и микрофутзалу
Свердловчане смогли обыграть каталонцев, соперников из Испании и команду из Владимира. В финале уральские юные спортсмены провели игру с Францией, и в ней тоже одержали победу - в футзале со счетом 4:3, в микрофутзале со счётом 6:5.
Сами спортсмены говорят, что соревнования дались им нелегко, потому что все соперники боролись на равных.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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