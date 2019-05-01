Юные свердловчане выиграли Кубок Европы по футзалу и микрофутзалу

Юные спортсмены из Свердловской области выиграли Кубок Европы по футзалу (в России чаще всего эту игру называют минифутболом) и микрофутзалу (игра команд по три человека без вратарей). Соревнование проходило в Испании в городе Льорет-де-Мар.Свердловчане смогли обыграть каталонцев, соперников из Испании и команду из Владимира. В финале уральские юные спортсмены провели игру с Францией, и в ней тоже одержали победу - в футзале со счетом 4:3, в микрофутзале со счётом 6:5.Сами спортсмены говорят, что соревнования дались им нелегко, потому что все соперники боролись на равных.