Эвакуировали несколько человек, в числе которых есть дети: в Асбесте загорелась квартира

09:41 | 4.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Асбесте на улице Челюскинцев в жилом пятиэтажном доме загорелась квартира. Сотрудники МЧС с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов эвакуировали 14 человек, в числе которых оказалось четыре ребёнка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 07:31. В квартире на четвёртом этаже загорелось домашнее имущество. На место происшествия выехали три единицы техники и десять человек личного состава.



Пожар удалось потушить в течение десяти минут. Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.