На матче «Урала» и «Спартака» в Екатеринбурге болельщики споют «Катюшу»

09:31 | 4.05.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сегодня, 4 мая, в Екатеринбурге на Центральном стадионе состоится матч между футбольными командами «Урал» и «Спартак». Свердловский клуб в канун Дня Победы подготовил масштабную акцию, в рамках которой болельщики с трибун исполнят «Катюшу».



Также все зрители на своих местах смогут найти белые карточки с инструкцией. Эти карточки болельщики должны будут поднять над головой и повернуть «чистой» стороной к полю во время выхода спортсменов.



Напомним, помимо прочего, на «Екатеринбург-Арене» сегодня для всех пришедших устроят пикник. В многочисленных точках питания на территории стадиона зрители смогут покушать шашлык.