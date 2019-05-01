Пропал две недели назад: в Первоуральске разыскивают мужчину

08:04 | 4.05.2019

Фото: поисковой отряд «Абрис»

В Первоуральске разыскивают 57-летнего Гасникова Андрея Юрьевича. Местонахождение мужчины неизвестно с 20 апреля. Может нуждаться в медицинской помощи.



Приметы: рост 183 см., среднее телосложение, карие глаза, седые короткие кудрявые волосы. Особые приметы: после операции остался шрам на животе справа.



На момент исчезновения мужчина был одет в синюю куртку, синие джинсы, синюю кепку с логотипом «Nike» и белые кроссовки.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Гасникова Андрея Юрьевича - сообщите об этом по телефону: +7(961) 767-17-49, Андрей.