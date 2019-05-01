В Екатеринбурге на работника ТСЖ напали бывшие коллеги

07:36 | 4.05.2019

Фото: личный архив пострадавшего

Вечером 2 мая в Екатеринбурге управляющего ТСЖ «Чайковского, 75» избили жители дома. Среди нападавших были бывшие работники ТСЖ.



Инцидент произошёл, когда управляющий закрывал подвалы после уборки в подъездах. Возле дома сидела компания нетрезвых жителей - двое мужчин и двое женщин. Один из мужчин подбежал к представителю ТСЖ, повалил его и начал запинывать, после чего схватил за шею.



Среди нападавших управляющий узнал трёх бывших работников ТСЖ. Одна из женщин раньше была бухгалтером, но её пришлось сократить. Теперь бывшие коллеги захотели сформировать своё ТСЖ и сместить действующего председателя, однако все их попытки остаются тщетны - они проиграли суды, а теперь и вовсе должны выплатить судебные издержки.



По словам пострадавшего, конфликт произошёл также и из-за финансового вопроса. В результате нападения управляющему ТСЖ травмировали голову.