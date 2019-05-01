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07:36 | 4.05.2019
Фото: личный архив пострадавшего
В Екатеринбурге на работника ТСЖ напали бывшие коллеги
Инцидент произошёл, когда управляющий закрывал подвалы после уборки в подъездах. Возле дома сидела компания нетрезвых жителей - двое мужчин и двое женщин. Один из мужчин подбежал к представителю ТСЖ, повалил его и начал запинывать, после чего схватил за шею.
Среди нападавших управляющий узнал трёх бывших работников ТСЖ. Одна из женщин раньше была бухгалтером, но её пришлось сократить. Теперь бывшие коллеги захотели сформировать своё ТСЖ и сместить действующего председателя, однако все их попытки остаются тщетны - они проиграли суды, а теперь и вовсе должны выплатить судебные издержки.
По словам пострадавшего, конфликт произошёл также и из-за финансового вопроса. В результате нападения управляющему ТСЖ травмировали голову.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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