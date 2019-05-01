В Свердловской области обеспеченность запасами для стройиндустрии составляет более 100 лет

00:34 | 4.05.2019

Свердловская область обеспечена строительным камнем на 380 лет. Такие данные следуют из информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, составленной по результатам предоставления пользователями недр ежегодной государственной статистической отчетности территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых в регионе за 2018 год.



Всего по состоянию на 1 января 2019 год на территории области учтено 1262 месторождения общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). Обеспеченность запасами по каждому виду ОПИ при существующей производительности предприятий составляет более 100 лет.



Добавим, что в число ОПИ входят строительный камень, природный облицовочный камень, строительный песок, песчано-гравийные смеси, грунты, торф, керамзитовые глины, гипс, кремнистое сырье и др.



Кроме осваиваемых в настоящее время месторождений, согласно опубликованным на сайте Министерства документам (например, в Североуральске успешно разрабатывается месторождение песчано-гравийных смесей высокого качества компанией ООО «Вагран» из Березовского, созданной директором Березовского рудника Фаритом Набиуллиным), ведется подготовка к освоению других месторождений. В их числе месторождений песка в Тугулымском, Каменском и Камышловском городских округах, известняка в пригороде Богдановича (лицензия на разработку выдана ООО «Форэс»), глины в Асбесте.