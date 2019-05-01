На трассе Челябинск-Екатеринбург сгорела машина с гробами

22:45 | 3.05.2019

Фото очевидца

На трассе Челябинск-Екатеринбург сегодня сгорел грузовик с гробами.



Происшествие случилось напротив заправки с Сосновском районе. Пожарным удалось быстро приехать на место, но машина успела выгореть. В кузове до тла сгорели деревянные гробы, отправленные изготовителем заказчику.



По предварительным данным, пострадавших нет.