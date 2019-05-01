В центре Екатеринбурга полиция задержала голого мужчину

21:03 | 3.05.2019

Фото очевидца



Сегодня, 3 мая, полиция задержала голого мужчину, прогуливающегося по центру Екатеринбурга, об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



По словам очевидцев, на мужчине были только носки и обувь. Он уверенно и быстро ходил по улице Вайнера в подземном переходе у ТЦ «Гринвич», у магазина «Гипербола».



Как рассказали в МВД, мужчиной показался 35-летний житель Свердловской области. После задержания его доставили в спецучреждение.



Стоит отметить, что подобные случаи ранее уже происходили в городе. По словам психотерапевта Михаила Перцеля, такое нестандартное, но неагрессивное поведение говорит о том, что человек нуждается в помощи.