В Свердловской области за два праздничных дня задержано 169 пьяных водителей

20:42 | 3.05.2019

На Среднем Урале продолжаются рейдовые мероприятия Госавтоинспекции по выявлению нетрезвых водителей.



Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, только за первые два дня праздников, 1 и 2 мая, сотрудниками свердловской ГИБДД было задержано более 200 нарушителей ПДД, из них 169 водителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее количество нетрезвых водителей выявлено 2 мая, в этот день более ста человек сели за руль своего автомобиля в состоянии опьянения.



Кроме того за этот же период времени зафиксировано 59 случаев, когда автолюбители управляли транспортными средствами не имея водительского удостоверения вовсе, либо были лишены его ранее, за нарушения ПДД.



Напомним, что в майские праздники сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме, на дорогах области водителей проверяют на трезвость, а их машины на наличие не соответствующей ГОСТу тонировки и грязных номеров.