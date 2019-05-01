На Урале ожидается сильный шквалистый ветер

17:37 | 3.05.2019

Фото: pixabay.com

Синоптики предупредили о шквалистом вере на Урале, об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



4 мая в на среднем Урале ожидается ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Пресс-служба Уралуправтодора просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, учитывая погодные условия.



Добавим, в Екатеринбурге 4 мая ожидается 19 градусов выше нуля.