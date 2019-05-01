В Свердловской области введен противопожарный режим

17:15 | 3.05.2019

Фото: ufa112.ru

В 20 свердловских муниципалитетах МЧС ввело особый противопожарный режим.



С 3 мая свердловчанам запрещено сжигать мусор, сухую растительность, осуществлять сельскохозяйственные палы и проводить любые огневые работы. Противопожарный режим предусматривает привлечение жителей региона для локализации пожаров вне границ населённых пунктов, запрет на походы в лес, а также разведение костров на дачных участках и в местах отдыха.



Противопожарный режим с этого дня действует в Екатеринбурге, Алапаевске, Каменске-Уральском, городских округах Богданович, Камышловский, Каменский, Староуткинск, Асбестовский, Березовский, Верхотурский, Первоуральск, Рефтинский, Сухой Лог, Алапаевск, Талицкий, Шалинский, в Галкинском, Обуховском, Восточном сельских поселениях, а также на территории Махневского муниципального образования.



За нарушение правил режима свердловчанам грозят штрафы от 2 до 4 тысяч рублей (для физ. лиц), от 15 до 30 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 200 до 400 тысяч рублей (для юрлиц). В МЧС добавили, что в зависимости от тяжести последствий пожара, виновные могут понести также и уголовную ответственность.